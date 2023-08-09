2024總統大選，各陣營能源政策交鋒，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡今天質疑，民進黨孤注一擲，把輔助工具全部壓在天然氣發電上，比重高達50％，喧賓奪主，再加上國際局勢和能源價格變動，因此這種做法風險過高。

陳智菡今天公布柯文哲能源方向：「能源潔淨，供應穩定， 永續美好」，強調新時代能源政策，不該抱著神主牌、固守舊思維。

陳智菡說明，國際兩大趨勢勢不可擋，2050浄零碳排是全球趨勢，全球各大品牌已經自覺加入RE100倡議，2050年以前達到100％再生能源。蘋果加入後，台積電作為供應鍊廠商也已加入，全台灣的IT相關產業也將陸續加入。這就是為什麼台灣許多廠商都想搶購綠電憑証卻搶不到的原因。因此，若要說台灣缺電，缺的不是傳統發電，而是綠電（再生能源）。

陳智菡強調，台灣當前再生能源發展未如預期，必須輔助更多綠能發電選項，並且增加供電穩定，民進黨孤注一擲，把輔助工具全部壓在天然氣發電上，比重高達50％，喧賓奪主，再加上國際局勢和能源價格變動，因此這種做法風險過高。

陳智菡指出，如今造成台灣供電不穩、跳電頻傳的原因，除了台電人為管理不善、野生動物太調皮之外，最大的結構性因素，在於輸配電和儲能系統不完善，而這是再生能源發電方式出現之後，最需要配套更新的部分。