林姓男子去年9月間自新北市搭高鐵南下嘉義，當晚翻牆進入空軍嘉義基地趁機拍攝戰鬥機照片，被軍方發現，認為他意圖竊取軍事機密，依法移送，檢方依違反《國家安全法》起訴，嘉義地院判決有期徒刑2個月，得易科罰金。

31歲林姓男子於2022年9月24日搭高鐵從新北市到嘉義，當天晚上8時許到空軍嘉義基地，要從大門走入營區，被崗哨士兵制止，深夜11時23分許，他翻牆進入營區，閒晃約20分鐘後被軍方發現，認為林男行跡可疑，意圖不軌，交由嘉義憲兵隊調查。

林男警詢時供述因為友人要他拍戰鬥機照片可以便宜買毒品，因而他拍了3張照片，後來又刪除。檢方依違反《國家安全法》起訴林男。

法官審理時，林男否認拍攝戰鬥機照片，檢警林男的手機裡也沒有查獲照片，法官認為證據不足以認定林男拍照。

法官審酌林男犯後態度尚可，且自白有思覺失調方面疾病，經查林男的出院及急診病歷、診斷證明書的資料，認為他前因毒品濫用伴有興奮劑而患有妄想精神病症。

法官認為林男未經申請許可擅自進入軍事管制區，觸犯刑法第306條第1項無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪、國家安全法第7條第1項之拒絕離去罪，依刑法規定，從一重之無故侵入他人建築物附連圍繞之土地罪處斷。

法官判處林男有期徒刑2個月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。