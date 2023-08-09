營隊由二林工商的大朋友，帶領香田國小的小朋友，透過玩水火箭、樂高積木機器人、程式設計、電路電阻模型等，體驗充滿創造力與科技力的暑假。(香田國小提供／吳建輝彰化傳真)

二林工商哇哈哈科學服務團，是由學生自發性組成的誇科別社團，利用寒暑假辦理科學營，帶著小朋友組裝風力發電機，太陽能船，樂高機器人等。(香田國小提供／吳建輝彰化傳真)

二林工商哇哈哈科學服務團帶領偏鄉小朋友動手操作設計，度過豐富的寒署假生活，成立至今已辦理過百梯次的科學營隊與活動。(香田國小提供／吳建輝彰化傳真)

暑假到來各種營隊、夏令營陪伴小朋友度過漫長暑假，彰化二林工商組成的哇哈哈科學服務團，舉辦暑假新興科技創造力營隊，帶領偏鄉香田國小進入科學的世界，由二林工商的大朋友，帶領香田國小的小朋友，透過玩水火箭、樂高積木機器人、程式設計、電路電阻模型等，體驗充滿創造力與科技力的暑假。

二林工商哇哈哈科學服務團，是由學生自發性組成的跨科別社團，利用寒暑假辦理科學營，帶著小朋友組裝風力發電機，太陽能船，樂高機器人等，帶領偏鄉小朋友動手操作設計，度過豐富的寒暑假生活，成立至今已辦理過百梯次的科學營隊與活動。

營隊共有31位的香田國小中高年級小朋友參加，過程中體驗了水火箭、樂高積木機器人、程式設計、電路電阻模型、switch＋VR、哇哈哈動跳等活動，從遊戲中體會科學原理，認識新興科技，讓香田國小的小朋友驚喜連連。

三甲鄧同學表示，他喜歡玩電路電阻模型，他覺得電池連上電線，就能讓燈泡發亮很神奇。三甲洪同學說，只要水火箭打滿氣，就可以飛到天空，真的很神奇。四甲廖同學則說，大姊姊教她利用程式控制機器人走路的方向，感覺機器人的時代真的離我們不遠了。

香田國小校長鄭培華表示，感謝二林工商校長丁志昱，主任趙天覺、紫琦老師及哇哈哈科學服務團的同學們，不僅培養大哥哥大姊姊服務利他的社會實踐力，也讓香田的小朋友體認到科技帶給我們的便利，更陪伴偏鄉小朋友歡度暑假。