國民黨台北市議員、松山信義區立委參選人徐巧芯上周踢爆台南沙崙綠能科技城是空城後，今(8)日先貼出一段科技城D棟停車場漏水的畫面，民進黨立委王定宇反擊是「半露天的地方有雨水流入」。徐巧芯再度發文，貼出停車場內拿水桶、抹布接漏水的照片，反嗆王定宇「要解釋牆壁本來就會尿尿？」台南立委不監督，「你才連台北市議員顏若芳都不如，早餐都不會自己買，算什麼！」

徐巧芯今日上午在臉書發文，貼出2段沙崙科技城停車場漏水的影片，畫面中可見橫梁接縫處有明顯漏水、地面也相當濕滑；徐指出，台南沙崙綠能科技城投入前瞻計畫43億，「一個新蓋好的停車場，漏水漏成這樣，據說雨下更大的時候會直接漏到一樓。」

徐巧芯踢爆，台南沙崙綠能科技城耗資43億預算，但停車場卻有漏水問題。(翻攝自徐巧芯臉書)

王定宇中午發文回應，稱徐巧芯的指控是「邪惡歪嘴的口水雨」，解釋是「下豪大雨，半露天的地方有雨水流入」，還建議徐巧芯去看台北捷運的露天月台。

但徐也馬上留言，批評王定宇不敢貼出漏水的照片是在欺騙市民，「民眾反映會漏水到一樓甚至淹水，E棟廁所還會有花圃的土漏到廁所去，當初到底怎麼驗收的？至於我怎麼知道？就是因為你們台南市民找不到立委，只好來跟台北市議員反應、求救，你身為台南立委丟不丟臉？」

隨後徐巧芯再度發文，嘲諷王定宇說沒有問題、不用編預算整修，稱是「外面的雨飄進來」，完全不顧粱上接縫滴滴答答的事實；並貼出一系列停車場內的照片，畫面中可見地上、牆角放滿小桶子和抹布在接水，「這次是不是要解釋牆壁本來就會尿尿？」

徐巧芯也大嗆，「43億的經費蓋出這樣的爛建設，台南立委不監督，還好意思罵我？你才連台北市議員顏若芳都不如，早餐都不會自己買，算什麼！」

對於徐巧芯近日指出沙崙智慧綠能科學城是「空城」等問題，台南市政府經發局今也發布說明稿指出，相關建設於馬英九前總統時期便有部分著手，蔡英文總統時期進行通盤整體規畫，徐議員曾任馬前總統辦公室發言人，理應了解區域發展的脈絡，此刻為了自身選舉利益，無視台北以外地區的市民需求，實在令人遺憾。

經發局指出，沙崙綠能科學城廠商屬於高等研發、新創企業等，目前已有93家公私機構進駐，就業人數1431人，創造衍生投資額達30.25億，領域包含半導體、資安、智慧駕駛、能源相關的研發廠商。以高科技業界常識而言，研發成果是最艱困關卡之一，有研發成果後，後續將帶動產業鍊的重大變革，也會創造更多職缺與就業機會。徐巧芯議員身為擁有全國知名度的政治人物，評論前應先做好功課，以免與事實有相當大的落差。