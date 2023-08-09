分析師認為，支持度越來越低的日本首相始終無法推行果敢的措施，以及中國經濟放緩恐將帶來衝擊等因素，亦削弱日股進一步走高的動能。

自8月1日觸及1990年以來新高後，東證指數已經回落約2%。該指數在7月連漲了7個月，創下2013年4月以來持續最長的升勢，現在是否還有機會看到日股多頭重振旗鼓成為投資人關注焦點。

「股神」巴菲特加碼投資日股，以及東京證券交易為了改善公司治理所推行的措施，是此前吸引外資蜂擁搶進日本市場的主要原因。

但「成也外資、敗也外資」，在外資簇擁追高之下，日股成為今年全球漲最多的股市之一，但外資也可能在下半年成為日股最大的風險之一。景順資產管理公司（Invesco Asset Management）全球市場策略師Tomo Kinoshita表示，海外基金可能獲利了結，讓4月以來日股大漲的未實現獲利落袋為安。

原本吸引外資進場、有利於市場的改革，現在看起似乎步伐過於緩慢。瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi表示，只有少數公司在其公司治理報告中提到他們的資金成本，這是投資人評斷公司財務體質的指標之一。也只有少數公司在公司治理報告中披露詳細資訊說明他們為提高股價所採取的措施。此外，東京證交所在減少交易價格低於帳面價值的股票方面，也不如外國投資者所預期的那麼有魄力。

根據日本財務省的數據，外資在4至6月期間買超日股和期貨約9.49兆日圓，創下季度新高紀錄，但在7月轉站賣方，截至7月28日當周，外資賣超日股和期貨約2,570億日圓（約18億美元）。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）支持率下滑也是日股的阻力之一。Pictet Asset Management資深分析師Shinichi Ichikawa表示，隨著支持度每況愈下，岸田可能不會採取任何有風險的措施，這可能促使外資拋售日股，他們可能對日本當局沒有新作為而感到失望。

中國經濟低迷不振亦不利於日股表現。數據顯示，中國市場占日本上市公司營收高達16%。樂天資產管理公司投資管理二部主管Yasuhiko Hirakawa表示，因看好北京方面將推出激勵措施來振興經濟增長，近來香港和中國股市上演反彈行情，但「如果這些政策令人失望，受到中國和香港股市下跌拖累，日股也將面臨走跌的風險」。