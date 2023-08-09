美國疾病管制暨預防中心最新統計，被專家暱稱「艾里斯」（Eris）的COVID-19新變異株EG.5，最近已成為美國主要流行變異株，但似乎未見重症風險增加或構成直接危險。

新聞網站Politico報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）5日公布數據，美國所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，EG.5變異株占比已從7月22日的大約12%增至17%，成為國內最主要的流行變異株。

不只美國，許多國家也都通報驗出EG.5變異株。

隨著疫苗接種率提升，COVID-19威脅已大幅降低，但新型變異株仍持續出現。Omicron變異株從2021年底開始流行，此後衍生出多種變異株，EG.5就是隸屬Omicron家族之下。

目前EG.5變異株並沒有引發各界廣泛關注。

醫學專家指出，EG.5似乎不會比先前的COVID-19變異株造成更嚴重症狀。美國白宮或國會方面沒有任何人就此事發表嚴正聲明，CDC也尚未立即回覆Politico的置評請求。

世界衛生組織（WHO）已開始追蹤EG.5疫情，但還未將其列為「需留意變異株」（variant of interest）或「高關注變異株」（variant of concern）。相較之下，美國先前主要流行的XBB.1.5被列為需留意變異株。

感染EG.5的主要症狀與先前變異株大同小異，會出現典型的感冒症狀，例如喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽和發燒。

至於民眾是否需接種COVID-19追加劑疫苗，Politico報導指出，從今年6月以來，衛生官員和多家藥廠一直致力研發也能對付EG.5變異株的疫苗，因為它隸屬於Omicron家族。

美國民眾有望於今年秋季開始接種新型疫苗。