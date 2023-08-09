土耳其總統艾爾段今天表示，恢復黑海穀物協議「端賴西方國家信守承諾」。經土耳其和聯合國斡旋而與俄羅斯達成的這項協議曾讓烏克蘭穀物得以出口。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）提到他最近與拒絕延長黑海穀物協議的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話時說道：「我認為可以找到解決方案。」

土耳其曾經扮演關鍵角色，促成現已瓦解的黑海穀物協議，讓烏克蘭穀物運輸得以安全通過黑海。

安卡拉和聯合國2022年7月斡旋達成協議，由於莫斯科拒絕續簽，協議已於上個月失效。

艾爾段上個月在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的聯合記者會中宣布，蒲亭將於8月訪問土耳其。

然而，澤倫斯基當時帶烏克蘭亞速軍團（Azov regiment）5名指揮官從伊斯坦堡返國，此舉惹惱莫斯科，因為根據一項戰俘交換協議，他們應該留在土耳其，直到俄烏衝突結束。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當時表示，這「直接違反」與土耳其的協議。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其在整個戰爭期間都設法與俄羅斯及烏克蘭維持友好關係。

安卡拉迴避跟進西方對俄羅斯實施制裁，同時也向烏克蘭提供軍火。