近來有民眾抱怨搭乘台北捷運時感覺悶熱難耐，空氣還混雜著眾人汗臭味，質疑是經濟部限溫令導致。經濟部能源局昨日澄清，規範20類場所中未包括捷運車廂溫度，更稱經實測捷運場站空調溫度，都可符規範，再度引發網友不滿，認為能源局說法是在玩文字遊戲。

能源局昨日說明，7日台北捷運上午尖峰時段，因松山新店線列車異常，造成乘客大量湧入小南門站，導致站內塞爆太過悶熱，實為突發事件並非常態，7日下午至北捷小南門站實地量測，車站月台層溫度介於攝氏26至27度左右，為舒適正常溫度。

能源局表示，場站內的空調管理，並非是冷氣設定溫度，而是指室內環境平均溫度不低於26度，「經5到8月實地輔導檢查各捷運主要場站的室內空調溫度，都可符規範」，另外車站管理單位可適時因應調低冷氣設定溫度及提高風量，以維持環境平均溫度可維持在26度左右。

不過能源局說法卻遭網友質疑，認為所謂符合規範就是「限溫」，「限制環境溫度沒有限制冷氣溫度，玩文字遊戲？」、「在乘客少的時候去測，說很舒適？」、「冷氣開幾度是不會影響到環境的溫度嗎」、「輔導維持在26度你跟我說沒限制！」