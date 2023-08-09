針對青年交流舉辦的「第十一屆海峽青年節」已於8月5日在福州正式展開，系列活動之一的青少年文學交流活動也於昨天(8日)在羅源舉行，本項活動是由羅源縣人民政府、福州市教育局、福州日報社主辦，羅源縣委台港澳辦、福州日報協辦。共計百餘名青年參加。

本次青少年文學交流活動邀請31位臺灣師生及家長至福州，通過組織豐富多彩的文學交流、民俗展演、非遺展示、實地采風等活動，讓學生們感受福州的民俗民情以及傳統文化。

學生們在福州民族中學體驗傳統畲鄉美食烏米飯製作。（圖／主辦單位提供）

青少年文學交流活動分為線上徵文和線下采風活動，分別在臺灣與大陸展開。目前，線上徵文活動覆蓋福州市中小學校園和臺灣部分學校，已進入火熱的徵稿環節，後期將在線上進行優秀作品展示。此次開幕儀式是在羅源的民族中學所舉行，除了例行性的致詞授旗等環節之外，引人注目的亮點之一是由民族中學42位同學所表演的短劇(神奇的森林)。講述了來自漢、畬、苗等各民族的學生在福州民族中學友愛共處、學習成長的故事。音樂劇長達20分鐘，沒有華麗的舞臺、燈光音響，卻詳實傳達了民族交流間的和諧與包容的文化力量。

文學是需要長期的紮根與培育，才能開出美麗的花朵。青少年文學交流活動舉辦至今已第八屆，福州日報副總編輯金麥子表示，創辦這個大賽的初衷就是希望有一個平臺，讓學子們能在上面盡情表達自己的情感，通過書寫各自的經歷和故事，增強彼此之間瞭解與合作，進而在交流互訪中續寫更多的美好故事。

接下來將展開為期一周的采風交流活動，主辦單位安排在羅源地區進行多場精彩活動，走入羅源的學校、畲鄉和三坊七巷等地，以兒童文學閱讀與寫作、傳承民俗體驗為主題，進行充實的文化交流。參與傳統非遺文化體驗，深入了解當地源遠流長的非遺文化和卓越的傳統技藝。踏足羅源竹裏村，感受畬族文化的獨特魅力，並了解少數民族鄉村振興的故事。此外，活動還將安排參觀獨具特色的古厝民居、歷史街區、古建築等，探訪福州古城的魅力，感受璀璨閩都文化的熠熠生輝。