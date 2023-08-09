況明潔出外景拍戲。（三立提供）

況明潔在三立8點檔《天道》中從溫柔賢淑一夜變成心機女，還必須「1人戰5人」對罵，「那5個人1人只要講一句，但我卻要講5句，他們講2句我就得講10句以上，難怪我每次看到腳本就頭痛。」

由於角色吃重，加上緊張，況明潔連續三個月甲狀腺指數一直飆高，「因為我每個月都有做驗血檢查，但因拍戲情緒一直高漲，醫生就問我最近是到底有遇到什麼大的波瀾，因為甲狀腺指數一個月比一個月高。」醫生叮嚀一定要放鬆，況明潔只能就跟醫生笑說：「有啦，現在已經真的放鬆很多了，因為角色變好一點了啦！」

一直很注重身體的況明潔，只要不拍戲就到健身房重訓，她覺得對拍戲非常有幫助，「因為現在動作戲很多，摔倒或被打巴掌都是家常便飯，如果是以前一定會受傷。」而這次唯一受傷只有鏡頭換位撞到牆角，她第一次站不起來，後來忍痛站起來，竟四腳朝天，後來發現是直接膝蓋撞到，醫生摸摸說是有一點點骨裂，但為了拍戲也沒辦法阻擋。