簡千翔在仁愛鄉爆出災情後就在網路募集物資，3天已經結合民間救難隊送了6趟物資進災區。（縣議員簡千翔提供）

縣議員簡千翔呼籲有災區朋友需要物資者可跟其服務處聯絡。（縣議員簡千翔提供）

卡努颱風肆虐，在仁愛山區灌下超大雨量，土石流造成道路中斷、房舍受損，民眾黨縣議員簡千翔曾經是921災民，深知天災之痛，所以他第一時間就在網路募集物資，並親自開車將物資送往災區，目前已經送了6趟物資到仁愛鄉，就為了搶快送進災區因應急難所需。他說，該服務處救災物資募集到13日截止，接下來將協助災民重建家園。

卡努風災肆虐，在仁愛山區灌下超大雨量，土石流造成道路中斷、房舍受損後，簡千翔立即在網路募集物資，服務處也瞬間湧進大批物資，有人親自載來，有人在外地訂貨宅配過來，物資包括沙拉油、礦泉水、紙尿布、八寶粥和醬油等。

簡千翔說，他自己曾是921地震的災民，天災瞬間山河變色、房舍傾圯的創痛，他能感同身受，深知「救災只有快速才是王道。」所以即使災區到處是土石爛泥，他深信只要能早一步把生活物資送到災民手中，才能幫他們減少生活的不便。

4輛滿載救災物資的小貨車，8日中午從南投市開往仁愛鄉，這是南投縣議員簡千翔最近第6次親自載送救災物資到仁愛鄉。

簡千翔回憶，6日第一次上路，因災區狀況不明，也不知車子能開到哪裡，就先把物資送到新生和互助村：隨著車子進到南豐村，看到沿途傾倒的房屋，看到有不知情的孩子竟持玩具鏟子，在家門口挖著堆積如山的土石，看了令人心酸。

看到災情如此慘重，他決定加快腳步，7日結合紅十字會的救災車，一共6輛車一起載物資上山，卸貨後再回來補貨，光一天就來回跑了3趟。

8日清晨，他再跟4台滿載物資的四輪傳動車一起開往埔里，其中3輛送物資進萬豐村，在仁愛鄉代林瑞祥引導下，把物資卸在活動中心；至於對外交通中斷的廬山地區，則由廬山當地人前來以接力的方式送進災區。

隨著連外道路逐漸打通，電力電訊逐漸恢復，簡千翔也呼籲，如果你有親友被困在仁愛山區，迫切需要生活物資，可到他的臉書留言，他會找當地友人協助處理；物資募集與送達服務到8月13日止。