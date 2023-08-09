外交部今天證實，2020年9月曾以國務院次卿身分訪問台灣的柯拉克，9日至12日以美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席的身分來台訪問。柯拉克具備新創科技的專業背景，對促成台美產官學合作及校際之間交流具高度意願，也是此次再度來訪的主要目的之一。

美國普渡研究基金會旗下的「普渡柯拉克科技外交協會」今天宣布，柯拉克將再度訪問台灣，與台灣資深政府官員、科技產業及學術領袖會晤，此行有3大目的，包括強化全球科技安全、成立「台灣創新與繁榮中心」、擴大台灣在全球可信賴科技網絡中的角色。

柯拉克隨後推文表示，他正在前往台灣的路上，此行是以「科技外交官」（Tech Diplomat）身分，盼強化私部門之間的連繫。

他認為，保障自由並不全取決於政府，私部門也很重要。與中國共產黨的模式相比，美國與台灣私部門的獨創性，具有極大的競爭優勢。

外交部發言人劉永健表示，美國國務院前主管經濟成長、能源及環境次卿柯拉克本月9日至12日以美國普渡大學「柯拉克科技外交研究院」主席的身分來台訪問。柯拉克曾在2020年9月以國務院次卿的身分來訪，展現對台灣民主的堅定支持。

他說，柯拉克具備新創科技之專業背景，對促成台美產官學合作及校際之間交流具高度意願，也是此次再度來訪的主要目的之一。外交部一向歡迎國際友人來台訪問，在柯拉克訪台期間也會提供必要的行政協助。