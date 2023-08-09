新北市蘆洲區64歲張姓男子日前誤信網路上的股票投資理財廣告，今年6、7月間分13次交付「投資款」，共遭詐1230萬元，後來張男不僅未獲利，還被要求再面交124萬元，為此張男只好報警求助；蘆洲警方獲報後，與張男聯手設下埋伏，成功將詐騙集團車手逮捕，全案依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。

據了解，張男是事業有成的中小企業老闆，他日前被網路的投資理財廣告吸引，以為可以跟著老師投資理財，於是按照廣告提供資訊加入投顧老師群組進行投資。

詐騙集團以股票中籤及申購新股等藉口，要求被害人匯款及面交，於6至7月期間共面交13次損失1230萬元仍未獲利，詐騙集團食髓知味再要求被害人面交124萬元，警方獲報後立即成立專案小組由4名警力至被害人住家內埋伏，成功逮獲詐欺車手。

蘆洲警方指出，現行詐騙集團常以短期工時、高額獲利等字眼招募民眾擔任面交車手工作，稱工作內容只需幫公司代收貨款、收取投資資金等，現更要求車手著西裝、配戴假名工作證、假投資公司印信、收據等犯罪工具，前往指定處所與被害人進行面交，用以取信被害人。

蘆洲分局延平所所長黃文欽呼籲，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。