花蓮市公所今天邀里民與商圈代表討論「客來堡」去留。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區鬧區「客來堡」商場，閒置10多年未營運，傳縣府有意蓋停車場，但地方盼活化，為此花蓮市公所今辦規畫座談會，當地商圈業者、代表，居民傾向活絡商圈，可打造青年文創中心或親子運動中心等，討論相當熱烈；出席的縣府代表將彙整意見，在符合土地使用規範下，共同研議最好方案。

花蓮市金三角商圈大禹街上「客來堡商業城」，原為市公所興建的中央市場，要讓中華、復興市場攤商遷入，但攤商意願不高而閒置，2006年才有業者承租規劃商場，引進精品商店、兒童遊樂場等設施，但只開放1年，因生意不如預期，加上舊建物涉招租違法使用爭議，市公所與廠商纏訟多年，至2020才定讞，閒置近20年的「客來堡」成了市區最大蚊子館。

花蓮市公所2年前，依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定申請臨時使用案，經縣都委會大會審議通過，不過縣府認定無實際開發作為遭縣都委會撤銷，也發函花蓮市公所，倘無公用之需，需騰空地上物返還縣府。

市公所行政室顧穎群簡報說明，根據市公所評估結果，建物外觀牆面尚稱良好，不過全棟電纜線、電梯及電扶梯必須重啟，加上廢棄物需清運，且現況多處違章建築不符現行建管法規，整體整建費初估6175萬元，而拆除費也要逾千萬。

市代會主席李振瑋建議，促成政府與民間協力把客來堡商業城活化起來；縣議員徐子芳也希望商圈恢復榮景，不論是整建、重建，目的都是希望活絡金三角商圈；當地里長吳明崇也認為，可結合在地或文化特色來使用這個空間。

座談會中，商圈民眾、代表，居民傾向活絡商圈，百年老街商圈代表黃智章表示，花蓮市是否真的還需蓋一座停車場，請縣府謹慎評估，但他仍認為青年文創或親子運動中心商圈進駐，都比改建成停車場來的好。

縣政府建管科技士林大翔表示，會彙整民眾的意見，並在符合土地使用規範下，與相關科室討論並共同研議解決的方案。

市長魏嘉彥表示，目前遇到的困境，土地建物分屬縣府公所管理，民眾期待開發活化，多方意見觀點不一致，拆與不拆，或做其他如停車場用地等，另涉及建築法規，均非短期可達成，將匯集各方意見，再進一步評估。