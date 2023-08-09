受惠於用戶持續升級5G、疫後解封帶動漫遊與預付卡營收成長，遠傳第二季合併總營收217億元，年成長率達4.7%，連續11季正成長的佳績。受益於行動通訊本業亮眼、新經濟業務高毛利率挹注，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為79.1億元，年成長率達3.5%，創下歷年同期新高。稅後淨利為27.7億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.85元，亦創下近六年同期新高，年成長率達19.7%。

遠傳今年上半年成長力道強勁，合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為3.2%、4.2%與19.0%，達到440.04億元、158.55億元與55.2億元；各項財務指標皆超越財測，合併總營收、合併EBITDA和EPS達成率達分別為100.2%、102.3%和113.4%，營運績效亮眼。

遠傳行動通訊業務在5G帶動下持續穩健成長，2023上半年行動服務營收為254.6億，年成長率達3.5%。5G滲透率突破36%，挹注客戶每月平均貢獻度(ARPU)持續正成長，月租型用戶流失率僅0.9%維持低點。

遠傳新經濟業務持續力拚獲利增長，在遠傳自主開發的資通訊服務持續挹注新經濟獲利攀升，今年上半年新經濟整體獲利更較去年同期成長5%。在企業客戶端，上半年遠傳新經濟業務營收有52%來自企業智慧資通訊業務，獲利年成長幅度達14%，其中智慧資通訊自主解決方案營收年成長率達91%、資訊安全服務營收年成長率達15%。在個人數位服務端，遠傳friDay購物電子商務營收年成長率達13%、數位媒體服務營收年成長率達9%，貢獻新經濟營收成長。

另外，遠傳併購亞太電案已於7月獲公平會率先核准，目前除了著手進行網路整合相關作業，同時向台灣證券交易所提交申請發行3.462億新股，以交換亞太電股份，合併基準日預計為今年第四季。