桃園一名黃姓男子結識女直播主依依（化名），在對方甜言蜜語之下，黃男大方「抖內」依依84萬元以換取交往機會，沒想到女方拿到金錢後隨即停止直播並疏遠黃男，氣到黃男怒告依依「詐欺取財」。法官認為依依利用黃男感情，虛構事實騙取財物，判她應賠償給付84萬餘元，可上訴。

據判決書指出，黃男主張2021年9月間，透過友人介紹結識依依（化名），並受其邀請至「Xtars」直播平台觀看直播視訊。過程中依依聲稱只要在直播平台上贈送她5000元之虛擬商品作為「告白禮物」，就和他交往，黃男信以為真遂應允之。

同年11月間，依依向黃男表示轉移至另一名為「Starlivec」之平台擔任直播主，以希望接獲廠商業配工作或獎勵為由，請求黃男繼續在直播平台贈送禮物，以利她衝高在該平台之排名。黃男因誤認2人有交往關係，2021年11月至2022年3月間，陸續在該平台儲值19萬4000元之點數後，將點數全數轉為虛擬商品贈予依依，及直接交付65萬元之金錢供依依自行操作運用，但依依於得款後，旋於去年3月間以其母親癱瘓需人照顧為由，停止直播並疏遠黃男。

黃男指控依依以此故意詐欺取財，但未追究刑事責任，仍決定提告請求對方返還84萬4千元；法庭審理時，依依未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

法官認為依依以促進直播業績之事由，說服黃男陸續支付高達80餘萬元之款項後，卻突然藉故終止該直播業務，並疏遠與對方的聯絡，其情節確有違常。

法官認為依依利用黃男主觀上之情愫，虛構不實事由，使黃男陷於錯誤支出金錢，因而受有損害，應付賠償責任，且依依未出庭或以書狀為任何說明，而黃男則提出雙方通訊軟體對話紀錄、點數儲值紀錄、金融帳戶交易明細等件為據，因此法官判依依應賠償給付84萬4千元，可上訴。