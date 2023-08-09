汽機車違停可能會遭到警察開單。一位男子近日經過台中海線某間大醫院時，發現醫院旁的一排違停機車遭到警察開單，想到過去該處有提供免費停車格，改成收費停車場後卻乏人問津，直呼「真是有夠巧合的」。不過許多網友紛紛大讚警察幹得好、本來就不該違停，更有不少內行人透露，其實交通罰單根本不能算是警察績效，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，該間醫院原本有提供免費機車停車格，最近卻改成了收費停車場，結果沒什麼人停、生意太差，結果警察就前往醫院周邊對違停機車開單，「真是有夠巧合的」。

對此，許多人紛紛回應，「非常好！違規就是開單」、「使用者付費，干警察什麼事，貪小便宜活該！」、「沒辦法，有人就是嫌一次10元太廉價，喜歡付600元的停車費」、「沒關係，你只要想10元是停車費，590是機車照片費用，這樣心情有沒有好點」、「不違規，繳點停車費，不難吧？如果窮到沒錢繳停車費，那可以選擇散步啊～」、「使用者付費很難嗎？摳憐」。

另外有內行人分享，「業績？想太多了！開這種逕行舉發標示單，不算績效的！」、「酸民才會覺得警察開單有績效，畢竟他們真的沒有幹過警察」、「到現在都還有人覺得檢舉有錢了⋯違規仔就是喜歡找理由！」。