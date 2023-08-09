響應新北市文化局主辦的「夏日正甜七夕良緣」，2023霞海月老來林園系列活動，青年局推出「月老一日遊市集」，策畫一系列社群限時活動，邀請民眾在活動期間「良緣好禮線上抽」拜月老禮盒與新北幣結緣金。

青年局表示，這次活動推出的「拜月老禮盒」，是首次和國立台灣師範大學育成中心推薦團隊「更氧實驗室」、「記憶蒐藏家」共同推出，內容物不僅有香氛噴霧與香氛片，還有喜糖、乾燥花束、紅線手飾、桂圓紅棗茶磚等適合拜月老的品項，翻轉大眾對於傳統供品的想像，民眾可將整盒禮盒供奉，祈求良緣降臨。

其中的「香氛片」和「香氛噴霧」是合作團隊設計師葉俊毅、陳廷瑋以青年形象所設計，香氛噴霧以「青」一字為靈感，融合字義與人的形象，象徵著青年的朝氣與熱情；香氛卡則以 7 種不同香氣的小精靈樣貌，代表青年各自的獨特個性，且蒐集 2 款以上還可以組合成桌上小物！透過嗅覺記憶的營造，傳遞七夕的浪漫氛圍！

青年局表示，在8月的指定期間至林本源園邸參訪，並完成小任務就能獲得限定香氛片，每周都會釋出不同的款式，蒐集2款以上還能組合成療癒的桌上小物，新開幕的「新北市青職基地」也推出隱藏版的香氛片款式，歡迎大家一起蒐集，兌換幸福。