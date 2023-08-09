大陸央視新聞報導，四川雅安雨城區魚鱗壩網紅打卡點8月9日10時左右，十多名遊客正在拍照打卡，突遇河道漲水，多人被洪水沖走，造成人員傷亡情況發生。目前，涉水人員中7人遇難、4人獲救，當地公安、消防等部門正持續開展搜救。

此前，雅安曾發布山洪氣象災害風險預警。

據雅安市公共氣象服務中心官方微博 @雅安公共氣象 8月8日17時36分消息，雅安市水利局、雅安市氣象局8日17時20分聯合發布第18期山洪災害氣象風險黃色預警：預計當天傍晚到夜間陰天有小到中雨（5-20mm），局部大到暴雨（40-90mm），明天白天多雲 ，傍晚有分散陣雨（0-10mm），局部中雨（10-20mm）。

未來24小時，雅安市寶興、蘆山、天全、滎經、雨城、漢源、石棉的部分地方發生山洪災害氣象風險可能性較大（風險較高）。

防禦要求：1.按照《雅安市防汛抗旱預警發佈傳遞機制（試行）》，立即通報給山洪災害危險區、水庫、在建工程、景區等責任人，所有責任人務必立即上崗到位。2.密切關注天氣預報、即時雨情、河流水位和危險區預警情況。3.加強山洪災害危險區、水庫、在建工程、景區巡查。4.加強監測預警、適時啟動預案，及時、果斷轉移受威脅群眾，強化轉移路線與安置區安全監管。