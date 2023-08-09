高雄市第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹），提名曾尹儷。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

台灣民眾黨9日召開中央委員會，經正式投票提名程序，通過選決會區域立委徵召名單，新北市第二選區提名李有宜、高雄市第一選區曾尹儷，出戰民進黨立委林淑芬以及邱議瑩。兩人恰巧都是藍營出身，而兩個選區國民黨目前也未提出人選。

新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里），提名李有宜，高雄市第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹），提名曾尹儷，兩人恰巧都是藍營出身，國民黨目前也未提出人選。

李有宜畢業於台灣大學政治所博士班、美國哥倫比亞大學公共行政碩士、台灣大學會計學系學士，曾任美國聯邦眾議院助理、立法院助理、中華民國會計師資格、安侯建業聯合會計師事務所審計員，去年曾參加國民黨北市中正萬華區議員初選。

曾尹儷畢業於美國巴爾的摩大學公共管理博士、美國喬治梅森大學法學經濟碩士、美國喬治梅森大學國際商務政策碩士，曾任美國全球公共事務研究中心執行長、高雄美國商會執行長、美國國際法律事務所法務特助。

曾尹儷2006年擔任高雄市長候選人黃俊英競選總部國際媒體部主任、2010年國民黨高雄市長候選人楊秋興競選總部發言人、2012年馬英九總統南部三山競選總部政治行銷資深幕僚、2022年以無黨籍參選高雄市長，拿下1萬4585票。