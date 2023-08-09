衛生局首度舉辦「腰你健康．圍尺幸福」瘦腰團體競賽活動，分3大組別鼓勵民眾組隊參加，再選出各組前3名。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛生局首度舉辦「腰你健康．圍尺幸福」瘦腰團體競賽活動，分3大組別鼓勵民眾組隊參加，再選出各組前3名。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府衛生局自5月1日至7月15日舉辦為期2.5個月「瘦腰」團體競賽活動，吸引66支隊伍共330人參加，統計共減去2437.7公分，相當7層樓高，其中台灣化學纖維股分有限公司領軍的台化瘦身隊腰瘦89.5公分最多居冠，隊員之一的黃先生個人腰圍就瘦了30.2公分，堪稱是本屆腰瘦王！

衛生局首度舉辦「腰你健康．圍尺幸福」瘦腰團體競賽活動，健康促進科科長張秝淇說，因應國民健康署與中央健康保險署的「代謝症候群防治計畫」，特別推出減腰圍競賽，分政府機關組、職場組及民眾組，鼓勵民眾透過減重、運動，讓腰圍變小，藉此減少內臟脂肪的堆積。

活動共吸引66支隊伍330人報名，張秝淇說，賽前會進行前測，並要求1隊5人所有參賽者都要拍照建檔，等時間到再進行後測，同時分3組比賽，最後選出9隊勝出，其中台化瘦身隊隊員黃先生腰圍少了30.2公分，體重少了10公斤，效果明顯。

今瘦腰有成頒獎典禮，由嘉義縣長翁章梁親自頒獎，黃先生一口氣腰瘦30.2公分，讓翁章梁直誇太厲害了！肯定他毅力驚人，令人佩服。張秝淇說，雖然有些隊伍未擠進前3名，但光從肉眼就看出參賽者真的瘦了，且隨著腰圍下降，代表腹部內臟脂肪減少了，身體也輕盈，罹患三高、慢性病、心血管疾病和死亡風險跟著降低。

衛生局長趙紋華表示，為幫助民眾做好代謝症候群的健康管理，國民健康署與中央健康保險署去年7月1日起合作推動「代謝症候群防治計畫」，期望透過基層診所做為民眾在地的健康好鄰居，幫助民眾有效改善慢性病共同危險因子，遠離代謝症候群的危害，嘉縣共有34家診所及衛生所加入計畫，歡迎20至64歲民眾多加利用。