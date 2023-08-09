女星王思佳剛出道時走鄰家女孩路線，在幾部電視劇中出演配角，卻是在綜藝節目大放異彩，霸氣的性格讓知名度大幅提升，近年她除了活躍於節目上，也創立個人YouTube頻道，時常在社群平台與粉絲分享生活的她曬出小時候照片，揭露媽媽布蘭妮有「花蓮之花」稱號，網一看紛紛狂讚。

王思佳今（9）日在社群平台曬出與媽媽的小時候舊照，她應大家要求貼出媽媽布蘭妮的美照，並透露媽媽以前自稱是「花蓮之花」，「還說她那時蕭水（台語：漂亮之意）的不得了，騎著偉士牌、脖子的絲巾飄呀飄，連警察北北都為了多看她兩眼，把綠燈轉為紅燈，（嚴重懷疑編故事）」，對此王思佳開玩笑讓大家曬出媽媽年輕時美照，好讓布蘭妮知道什麼叫人外有人，天外有天，「尤其是花蓮的鄉親們，來幾張美照吧，挫挫布蘭妮的銳氣 」。

照片中布蘭妮一頭俏麗黑短髮、白裙飄飄，一手牽著女兒，一手撐著陽傘，五官相當漂亮，氣質十分出眾，貼文獲1.6萬人按讚，連藍心湄都讚「真的美啊！一家都是美人兒」，張文綺也說「年輕的布蘭妮真的無敵，應該沒人敢放相片挑戰」網友表示：「看起來好像現在的你牽著小時候的你，母女整個也太像了吧」、「每個媽媽年輕時都是一朵花呢」。

王思佳與布蘭妮近年上節目分享母女相處，她曾爆料布蘭妮手段宛如「鐵的紀律」，念書時規定王思佳必須10點前回家，沒想到有次晚5分鐘就遭鎖在門外，最後還是鄰居打電話求情才放行，布蘭妮則表示「要讓他們知道我們說到做到，不然我有3個小孩怎麼管」。