"Dwyane is the greatest player that ever played for the Heat, and that's not an insult to LeBron."



- Pat Riley



(Via @BradyHawk305 @5ReasonsSports ) pic.twitter.com/WAXliZcLsy — NBACentral (@TheDunkCentral) August 8, 2023

邁阿密熱火昔日3巨頭「LCD連線」之一的韋德（Dwyane Wade）入選籃球名人堂，他與老戰友詹姆斯（LeBron James）聯手摘下兩冠，誰才是隊史第一人？球迷可能有分歧的意見，熱火總裁萊里（Pat Riley）的人選就很明確，「韋德是熱火史上最偉大的球員，而且這也不是對詹姆斯的侮辱。」

在韋德的名人堂儀式前，萊里接受美媒電訪說：「韋德是最偉大的熱火球員，詹姆斯來這裡打了4年，大幅提升整支球隊，幫助韋德完成心願。不過韋德還是最偉大的，他在這裡打了很久，而詹姆斯在對伍的時間只是很短。」

當年是萊里促成詹姆斯與韋德的聯手，韋德最著名是在2006年總冠軍賽擊敗獨行俠，熱火2連敗之後連贏4場，韋德在那4場砍了157分，獲選FMVP。

其實萊里之前說過熱火隊史最重要的球員是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），「歐尼爾是熱火隊史第一號人物，他的加盟永遠提升了熱火的價值。」畢竟熱火是歷史比較短的球隊（1988年成軍），在歐尼爾之前缺乏巨星撐場。從商業價值來看是如此，只是在球場貢獻與成就方面，萊里認為韋德才是第一人。

萊里回憶當年的好運，因為第4順位的暴龍選擇了波許（Chris Bosh），才讓第5順位的熱火有機會選到韋德，結果波許最後也來熱火共組3巨頭。波許已經入選名人堂，現在可以肯定3巨頭全員都會是名人堂成員。