為完善桃園市的運動設施、鼓勵市民多運動，市府斥資6億多元辦理「楊梅體育園區興建計畫—跆拳道暨運動中心場館新建工程」，期間歷經疫情、工資物價上漲等問題，終於於今年4月完工，委外營運廠商還需進廠裝修，預計10月迎客。

桃園市長張善政今聽取體育局報告，體育局長許彥輝說明，楊梅是跆拳道的重點發展區域，市府近年以跆拳道為主題特色，向教育部申請經費興建「楊梅體育園區跆拳道暨運動場館」，工程自2020年8月開工，期間歷經疫情、工料上漲等問題，持續爭取調整工程預算，後續成功追加約7500萬經費，讓工程順利於今年4月竣工，將與委外營運廠商「舞動陽光有限公司」點交並進場裝修，預計10月啟用。

許彥輝介紹，楊梅體育園區跆拳道暨運動場館為地上4層、地下1層的建築物，規畫跆拳道練習場、綜合球場、25米溫水游泳池、體適能中心、TRX 空間、瑜珈教室、桌球室及社區教室等。為舒緩營運後的周邊交通壓力，並建構楊梅外環道路系統，交通局已建議工務局依計畫分期續辦拓寬楊梅區秀才路178巷、裕成路與環東路150巷等。

張善政說，為要鼓勵長者多加運動，近日推出回饋方案，市民長者未來持敬老愛心卡至市內各國民運動中心、市立游泳池等場館運動，可享免費使用游泳池、健身房、累積運動點數兌換折價券等優惠。他也請社會局進一步設計相關的配套措施，讓長者使用運動場館不但不扣點，還可獲得點數回饋等優惠方案。

桃園目前共有12座國民運動中心、5大體育園區、6處微型運動中心及3處運動場館，近期啟用的觀音國民運動中心，7月試營運期間免費開放入場，月平均使用人次達2萬490人次，目前除長者、低收戶享有公益時段免費優惠，設籍觀音、新屋的市民與桃科工業園區職員主動出示相關證明文件，都能享半價優惠，對此體育局表示，未來也會協助委外營運廠商提供更多優惠，以提升營運績效。

許彥輝另提及，為推動高齡、身障者運動平權，市府於市立游泳池、中路與中壢網球場及各國民運動中心推出2階段的加碼福利，包括第1階段自今年重陽節10月23日起，民眾持敬老愛心卡享游泳池及健身房不分時段免費使用；第2階段則自2024年1月1日起，民眾利用敬老愛心卡累積運動點數後，可領取100元場館折價券。