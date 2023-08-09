台中市經發局從11日開始將在連續3周的星期五發送「台中市仔券」，邀民眾到台中吃美食、逛市仔。（台中市府經發局提供）

為振興經濟、引進消費活水，台中市政府經發局針對全市11處攤販集中區，11日開始連續3個星期五，將在指定場所及時間發放面額50元「台中市仔券」，每人每天限領2份，預計3周共將發出1萬3200份，邀民眾一起到台中吃美食、迺市仔。

經發局指出，許多民眾利用暑假期間到各縣市旅遊，為讓民眾有更多選擇的景點，這次與道路型攤販集中區合作，一起推動「台中市仔券」，凡是於8月11、18、25日到指定場所，並於公告時段消費，只要出示購買的商品，不限消費金額皆可向管委會領取50元抵用券，且完成問券調查還可再領取1份抵用券，每人限領2份。

經發局表示，目前新冠疫情趨於穩定，為了找回過去的消費力道，特別推出「台中市仔券」活動，預計連續3個星期五共將發出1萬3200份抵用券，發放地點包括逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、中華路夜市、忠孝夜市、昌平夜市及長億夜市、華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果市集、明道花園城共11處。