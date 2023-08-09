過去接觸服飾銷售、直銷等業務工作2、30年的胡恩語，向來秉持誠信與正直的態度服務客戶。當她在電視上看到「先誠實再成交」的廣告時，覺得很契合自己的理念，且房仲經紀人的高收入也令她嚮往，因此在去年轉換跑道，加入堅持「誠實房仲」的永慶不動產竹北家樂城加盟店，為客戶提供誠實、專業不動產買賣服務，圓滿達成每一次成交。

熱心提供專業建議 避免糾紛產生

成為房仲經紀人之後，胡恩語積極經營社區，也會時常在網路上關注所深耕經營的社區大樓。有次偶然看到一篇自售房屋的貼文，發現屋主的自售貼文將另外增建部份納入主建物坪數中，所以該物件的坪數比同社區其他物件大了好幾坪。熱心的胡恩語便主動私訊提醒屋主，提醒他坪數的計算應該要與謄本相符，並要將增建的部份主動揭露，未來才能避免因為坪數及增建問題而產生糾紛。

屋主看到胡恩語的訊息後，向她透露：當初改變屋子原有裝潢，只是想增加更多使用空間，但並不清楚正確的坪數計算方式，以為只要是室內的空間都可以計算為主建物坪數，不是故意造成揭露不實，更沒有要欺騙買方的意思。

成為房仲經紀人僅一年，胡恩語堅定自己的信念，誠實面對每一位客戶。（圖片來源：永慶房產集團）

扭轉房仲經紀人形象 也助客戶圓滿成交

這位屋主是公務員，過往的買賣屋經驗，讓他對房仲經紀人有些不好的印象，像是被電話騷擾、不當話術誘騙等狀況，所以屋主才選擇在平台自售。但卻因為自己缺乏相關專業知識，差點衍生出更大的糾紛，還好胡恩語及時提醒，讓他免去了產生糾紛的風險；也因為她的善意與專業，讓屋主扭轉了過去對房仲經紀人的負面印象，也對永慶不動產的誠實形象增添了好感，因此將該物件專任委託給胡恩語和永慶不動產竹北家樂城加盟店進行銷售，最後，團隊也不負期望順利成交。

胡恩語及永慶不動產竹北家樂城加盟店始終貫徹誠實服務，不僅提供周邊成交行情、誠實告知潛在買方屋內情況，包含實際坪數、增建等一一如實說明，讓潛在買方可以根據自己需求下決策。也因為第一次的服務很順利，讓屋主後來陸續委託其他3間房子進行銷售，也都順利找到合適的買方。

永慶不動產竹北家樂城加盟店團隊在店東洪秋蘋帶領下，堅持「先誠實再成交」，以客戶權益為優先。（圖片來源：永慶房產集團）

加入誠實房仲並以身作則 保護客戶權益

胡恩語選擇加入永慶不動產竹北家樂城加盟店、與店東洪秋蘋面試時說道：「不管是面對買方、還是賣方，我絕對會實話實說，不想為了成交、讓客戶做出會後悔的決定，我想要當一個誠實坦白的房仲經紀人。」她的正直與洪秋蘋店東的經營理念不謀而合，因此加入團隊，也在這一年來的房仲生涯中，以實際行動支持誠實作為。

這一年來，胡恩語也看到有些不肖房仲同業看準長輩不會用電腦、上網，更不會查詢實價登錄，於是在談銷售委託時，故意將成交底價壓得比行情低很多，再聯手投機客買下，轉手高價出售、賺取暴利差價。胡恩語提醒，不論買屋或賣屋，建議消費者都要多方諮詢不同的房仲業者，並請他們提供完整的成交行情資訊。永慶不動產針對每位客戶都會提供「透明房價一覽表」，完整揭露物件周邊的成交行情，讓客戶全面掌握房價資訊，秉持誠實房仲的信念服務每一位客戶，才是永續經營之道。

永慶不動產竹北家樂城加盟店│胡恩語

門市電話：03-6582233

門市地址：新竹縣竹北市莊敬南路11號1樓

加盟店FB：https://www.facebook.com/arrecity/?locale=zh_TW