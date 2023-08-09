屏東市往來公園路及公園東路橋梁，近日有用路人經過驚見長長裂縫，擔心是連日雨水沖刷導致，急得告知親友繞道而行；對此，屏東市公所表示，裂縫存在已久，是橋梁伸縮縫位置，由於連日雨水造成部分砂石、柏油流失，才會看起來特別明顯，強調安全無虞。

屏東市公所工務課長李英宗指出，屏東縣政府每年會為縣內6米以上橋梁進行檢測，這座橋檢測後安全無虞；且此處裂縫存在數十年，是伸縮縫所在位置，今日特地到場確認過，懷疑是下雨沖刷，讓裂縫看起來更明顯，不過不影響用路人安全。