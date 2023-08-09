泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的42歲次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）驚喜返國，他曾當演員的母親因被控「私通」，導致連同5名子女一同被流放海外。瓦差勒宋昨（8）日表示回國宛如「美夢成真」，專家推斷，他時隔27年回國，可能和「王室繼承」有關。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、美國有線電視新聞網（CNN）、路透社等報導，42歲的瓦差勒宋時隔27年驚喜返回泰國，據悉他是在5日從紐約甘迺迪國際機場搭乘國泰航空班機，經香港轉機後，於6日晚間抵達曼谷。

據傳瓦差勒宋此趟回來只待一周。7日上午，他先前往由泰王拉瑪五世下令建造的拉查波比托寺（Wat Ratchabophit），向最高僧侶致意，拉瑪九世蒲美蓬的骨灰也埋葬於此。

泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返回泰國後，8日拜訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會。（圖／路透社）
泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返回泰國後，8日拜訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會。（圖／路透社）

昨日，他拜訪曼谷受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會（Foundation for Slum Child Care），他受訪表示：「我很高興回到泰國，我受到熱情歡迎，我離開很長一段時間，27年了，回來就像美夢成真。」

他說即便長期待在國外，「我從未忘記我是泰國人，我從未忘記我們的文化有多重要」。

泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）8日參訪兒童照護基金會，表示回國就像美夢成真。

瓦差勒宋是泰王瓦吉拉隆功與第2任妻子余娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）的次子。余娃提達原本是一名演員，1994年與當時還是王儲的瓦吉拉隆功結婚前，她已為瓦吉拉隆功誕下4名兒子、1名女兒，不過結婚2年後，余娃提達就被公開指控與60歲的空軍元帥羅桑汗（Anand Rotsamkhan）「通姦」。後續瓦吉拉隆功與余娃提達離婚，5名孩子也跟隨母親一同流放海外。

報導指出，瓦差勒宋與3兄弟是在泰國完成基礎教育後才前往美國，他在美國史丹森大學（Stetson University）法學院取得學士、碩士學位，目前在紐約擔任律師。

泰國王室至今未評論瓦差勒宋回國一事，不過他此時回國，正值泰國王室多事之秋，泰王長女44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）去年12月突然倒地，昏迷至今，王室後續發布聲明，稱長公主感染黴漿菌，導致嚴重心律不整，目前靠系統維持心肺與腎臟功能。帕差拉吉帝雅帕公主被大眾認為是理想的王位繼承人。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的四段婚姻。

泰國政治也陷入僵局，5月國會大選過後仍未選出新任總理，國會最大黨前進黨因承諾改革冒犯君主法而遭阻擋組閣。

泰王次子瓦差勒宋8日拜訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會。（圖／路透社）
泰王次子瓦差勒宋8日拜訪受到王室扶助的貧民窟兒童照護基金會。（圖／路透社）

針對瓦差勒宋突然回國，泰國流亡人士、京都大學副教授帕文（Pavin Chachavalpongpun）認為他此時回國不是巧合，尤其這兩天瓦差勒宋在曼谷的行程與王室活動相似，「這是為王室繼承開啟可能性」。

不過帕文也坦承，現在要預測瓦差勒宋的未來還為時過早，尤其還不清楚包括軍方在內等支持君主制的人如何評價他，同樣重要的是，目前也不清楚瓦差勒宋是改革派或強硬派。

71歲的瓦吉拉隆功一共有4段婚姻，除了與第2任妻子的5名子女外，他與第1及第3任分別誕下1女1子，與第4任妻子、現任王后蘇堤達（Queen Suthida）於2019年結婚。

目前泰王尚未指定任何繼承人選。

文章來源：King's second son back in Thailand after 27 years
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