謝欣穎擔任唐氏症基金會年度公益大使，宣傳中秋節禮盒。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎擔任唐氏症基金會年度公益大使。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎擔任唐氏症基金會年度公益大使，出席中秋節禮盒宣傳活動。（唐氏症基金會提供）

謝欣穎擔任唐氏症基金會年度公益大使，9日與化身為星球寶寶的唐氏症青年們出席中秋經典禮盒宣傳活動，她透露母親節時和男友王柏傑一起認購50組禮盒，這次也會認購50盒中秋禮盒，「我們希望把錢幫助需要的人，過去只是沒有管道，平常他會傳一些救援流浪貓狗的資訊，她負責查證真假，多虧唐氏症基金會讓我們有這捐錢的管道！否則有時錢都給了不想知道有沒有被騙」。

謝欣穎昨天全家6人團聚，除了歡聚父親節，因9日是二妹生日，所以父親節跟妹妹生日一起過，她特地獻上自己代言的要價5萬多的限量酒給爸爸，由於爸爸之前收到高價酒都會直接收藏，說要等嫁女兒、娶媳婦的時候再喝，去年送的限量酒爸爸也是馬上轉頭就收起來不給喝，所以這次她直接說開這瓶酒來喝，等開了才說是限量酒，讓爸爸得以在父親節這天好好品嘗好酒，謝欣穎笑說：「也謝謝爸爸讓我有機會喝到限量酒！」

她說父親節與王柏傑各陪各的爸爸過節，不過逢年過節或遇到爸爸生日，男友也會送酒，還會跟爸爸一起喝酒聊天，「他們兩個酒量都很厲害，沒有刻意比，他酒量還不錯，但每次都喝得滿盡興」，酒量也是挑選女婿標準之一？她笑答：「我爸如果能遇到一起喝酒聊天的對象一定很開心！太閉俗會聊不起來，他們兩個可以一起在一個空間但不尷尬。」至於爸爸是否會催婚？她說不會，應該覺得女兒能不要嫁出去就不要嫁出去。

37歲的她，與王柏傑交往穩定，但坦言：「還沒有下一步（指生小孩）打算，也沒必要結婚，現在也不錯，如果沒生小孩，就沒必要。」笑說小孩「不是我想生就生得出來，交給老天爺，有就有，沒有不強求。先有也沒關係，沒必要再照著計畫走，順其自然，有就來吧！」

被問王柏傑拿下台北電影獎影帝有沒有一起慶祝，她說沒有，最近都還有朋友幫他慶祝加上也要工作，「不用太刻意、特別慶祝，一起待在家裡就好」，至於即將到來的七夕，她也說餐廳一定超多人，如果兩個都沒事就是待在家。被問王柏傑得獎時是否忘了謝謝她？她說不是，是兩人有聊過，這樣做很棒，他應該要謝謝的是台上講的劇組、長輩、家人，「我沒有幫到他什麼，謝女朋友有點太過！」加上因為自己是評審，才更要避嫌。她擔任評審期間， 為了避嫌也不會太主動糾結在這演員上，除非主席有問，她才會講出想法。也再次強調之前說他的表演沒有破綻，就已經是最好的讚美，「我看第三次，再找有沒有沒有處理好的地方，沒有！」

至於王柏傑領獎時在台上說「我終於敢看妳了，原來妳頭髮變直了」，她笑說：「他一直嘰嘰歪歪說我燙捲，他喜歡我直髮。我們相處方式比較偏酸對方，還是很甜啦！」至於男友得獎，「爽也不會在我面前表現，他是真的很努力！」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！