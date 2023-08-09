台北市長蔣萬安9日上午參與忠孝懷生公辦都更案開工典禮，致詞時蔣萬安提到，這個地點是台北市精華中的精華，除了鄰近東區商圈，旁邊就是忠孝復興捷運站，又有百貨林立以及非常多的店家，再往外延伸，從東區商圈、敦化南路一路再過去，緊接國父紀念館、大巨蛋。他表示，未來忠孝懷生公辦都更案的場域連接相關的商圈廊帶，將會帶動整體發展，相信將會是台北市非常重要的一個地標。

蔣萬安表示，一開始決定要進行公辦都更，在整合方面也遇到非常多的困難，一方面當時要自辦都更非常不容易，當基地一旦畫定，整個都更的地區，將要召開公聽會、審查會最後發給建築執照，重重的關卡都需要克服，因此忠孝懷生公辦都更案到今天終於能夠正式的動工，經歷了許多困難與挑戰，包括受疫情影響原物料上漲，這個案子就漲了50％，非常的不容易跟辛苦。

蔣萬安提到，當前市府團隊以及台北市面對著，台北老舊30年以上的建築物佔整體建築超過了70％的困境，老舊建築沒有辦法承受一場大的地震，這是迫切要解決的問題，因此他上任以來，不只是推動都更五箭，透過法規的鬆綁、門檻的降低、加速審查的速度等等措施，在公辦都更案方面也有提出7599的專案，就是希望在考量市民朋友居住安全之下，能夠讓台北市全面翻新。

蔣萬安表示，忠孝懷生公辦都更案新建工程從107年開始，到今天動土，預計116年可以完工，並規畫樓上27層樓，往下5層樓，整體的規畫是以TOD大眾運輸導向發展（Transit-Oriented Development）為理念，以大眾運輸或車站為核心來做發展，所以未來忠孝懷生公辦都更案新建工程一樓會有很多商店，二樓將連接捷運站，並設計綠色通道，在樓上也有事務所、住家，是一個Compact City緊密城市的概念，希望這裡除了提供居住娛樂休閒以及公共服務以外，更結合大眾運輸，成為一個都會區中非常便利、生活機能非常好的一個地方。

蔣萬安最後感謝這一路走來非常辛苦的市府團隊，感謝大家盡心盡力，並謝謝在地里長協助溝通協調及所有里民的體諒，他並感謝地主們的配合，以及富邦建設克服重重挑戰，期盼忠孝懷生公辦都更案在未來成為一個指標性的公辦都更案，並提供給市民朋友一個便利的生活環境，讓台北重新翻新、充滿活力。