民眾在場外高掛「儲能場危害居民，阻礙柳營發展！」等布條。（張毓翎攝）

匯鉅能源公司的儲能場面積占地3公頃。（張毓翎攝）

能源公司在台南市柳營區人和里設置儲能場，引發附近住戶反彈，擔心對安全有很大疑慮，經發動連署成立自救會，要求立即撤案，9日下午2點廠商舉辦說明會，針對相關安全消防設備向鄉親釋疑；不過，台下民眾堅持要廠商撤案，並強調誓言保護柳營這塊「肉地」，立委賴惠員、多位台南市議員都到場力挺，呼籲廠商另覓新址。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地，規畫在柳營台糖副產工廠對面設置儲能場；匯鉅儲能場面積占地3公頃、匯泉的儲能場面積則占地2公頃，業者雖然合法申請設置，但當地鄉親不滿儲能場的審核過程不透明，又設在鄰近柳營奇美醫院、簡易法庭、台糖副產的精華地區，簡直浪費這塊「肉地」。

匯鉅能源公司今天在現地開說明會，現場湧入約300位民眾，廠商表示，儲能場像一個超大型的電池，透過多個行動電源的原理收集起來，因此無危害人體之疑慮、不會爆炸、無噪音、無排放廢水、無空氣汙染、無游離輻射，而且儲能場選用穩定安全的磷酸鋰鐵電池；此外，申設相關流程和規畫都優於目前的消防規範，民眾無須擔心。

但是台下民眾不領情，還有人高舉「立即撤案」、「儲能場危害居民，阻礙柳營發展！」等布條，立委賴惠員及市議員沈家鳳、王宣貿、李宗翰、蔡育輝都到場相挺。

賴惠員在會中說，綠能是國家政策，大家都不希望缺電，但選址要審慎考量，經她了解，廠商在這處儲能場與台糖公司綁約20年，最多還可延長至70年；由於該處儲能場已獲准興建，她後續會邀集台糖等單位，看是否還有轉圜的餘地。

最後，說明會討論無結果；廠商說，會持續努力與自救會、鄉親溝通。