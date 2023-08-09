輔信科技7月合併營收年月雙增、達1.47億元，主要成長動能為，迷你應用電腦（Mini-PC）與工業電腦等產品之整體銷售量逐步回溫，電腦產品出貨量較上月成長，亦較去年同期增長17％，加上子公司暄達醫學7月業績穩健增長，推升輔信7月合併營收較上月與去年同期成長15.3％與0.56％，累計1-7月合併營收9.67億元，年減幅9.15％，係因全球經濟通膨復甦與終端消費需求力道不足，影響相關產業IT投資動能緩慢，惟輔信已跨足科技醫療，分散單一市場景氣榮枯風險，以期在數位化與AIoT技術應用需求驅動下，預計下半年電腦產品銷售可望緩步回溫。

輔信科技憑藉本身在硬體研發與系統整合能量，搭配子公司的醫材專業優勢，將IT能力延伸至醫療產業布局，多款AIO電腦與Panel PC已被整合到護理站資訊看板、病床旁資訊系統以及醫療車應用等，並提供符合醫療安規的Panel PC系列，將有助於公司在科技醫療領域之發展。後續產品發展，也將持續針對5G支援、繪圖顯示擴充能力、低功耗與高效能算力的產品進行設計開發，為公司墊高產品競爭優勢，以期下半年電腦產品需求逐步放量，維持營運穩健。