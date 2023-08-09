南投縣仁愛鄉受卡努颱風外圍環流帶來暴雨侵襲，出現嚴重災情。對此，南投縣長許淑華9日就在臉書上表示，「卡努風災造成仁愛精英村一名農民巡田不幸罹難，我到靈前致意並給予慰助金」，同時也抱緊遺孀承諾，「後續縣府會全力協助家中四位孩子的教育，以及被損毀的農田災害救助」，許多網友看完後更是感動直呼「非常溫馨」、「天災無情、人有情，許縣長加油了」，引發討論。

許淑華9日在臉書上表示，「卡努風災造成仁愛精英村一名農民巡田不幸罹難，我到靈前致意並給予慰助金。我抱緊遺孀，希望她多保重，後續縣府會全力協助家中四位孩子的教育，以及被損毀的農田災害救助」，許淑華也提到，「我也在精英村陳村長陪同下，前往投85線尚未搶通瓶頸處勘察，因路基全毀，工程人員正在開挖一條便道讓農民能通行，目前平靜橋橋墩掏空路面比較不穩定，除了感謝搶修人員也請大家注意安全」。

許淑華最後更指出，「還有四個部落農民反映農作物來不及採收，或是採收後無法送下山，生計受到影響，縣府與公所會全力協助災損提報。環保局也趁今日雨勢漸緩，七組人員上山啟動清消作業」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛淚崩表示，「非常溫馨」、「勤政愛民的好縣長，辛苦了！加油」、「縣長，這次發揮女超人力量，加油，辛苦了」、「天災無情、人有情，許縣長加油了」、「愛民如子，感受溫暖」、「縣長撐住，縣民需要妳」、「南投加油，縣長加油，救災人員辛苦了，大家加油」。