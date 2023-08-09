大陸央視新聞用戶端9日報導，大陸海關總署8日公布的前7個月外貿數據中，出口方面，特別提到機電產品占出口總值比例提升至58.1％，而這其中，汽車出口表現尤為凸出。新能源汽車產量大增、出口量增至2.6倍。尤其是數位化「智慧海關」實現「運得出、管得住」，加快通關速度，積極推進出口業務合作。

大陸國家資訊中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閻敏表示，中國汽車出口位居世界前列，顯示中國現代化產業體系建設步伐加快，中高端產品自主研發設計生產能力提高，出口產品向價值鏈中高端攀升，產品國內附加值比重增加，進出口創匯能力更強。

今年以來，大陸汽車出口取得顯著成績，第一季出口量已超過日本，上半年中國汽車出口再超日本，躍居世界首位。中國已經成為世界最大的汽車生產國、消費國、出口國。據海關統計，今年前7個月，中國出口汽車277.8萬輛，同比增加74.1％，價值3837.3億元（人民幣，下同），增長118.5％。

8月7日，一批汽車運入寧波海關所屬梅山海關監管場地，海關關員迅速按程序開展現場作業。梅山口岸是汽車出口重要口岸，擁有40多條汽車出口貨櫃航線和5條汽車出口滾裝航線，主要出口歐洲和中東地區。

中信港通國際物流有限公司負責人張鵬說：今年以來，明顯感受到梅山口岸的通關速度加快了，有了便利的口岸環境，就放心大膽積極推進出口業務合作，開啟了主機廠直接授權出口模式。

為保障汽車出口通關便利，寧波海關推動「智慧海關」數位化改革，即時動態掌握出口汽車裝櫃、人員配工等要素，實現「運得出，管得住」。

寧波海關所屬梅山海關綜合業務二科科長岳洋稱：上半年，寧波口岸汽車出口超7.5萬輛，主要出口到歐盟、阿拉伯聯合大公國等地，出口集散地效應初具規模。汽車從集港到裝船時間縮短了2到3天，降低了汽車出口的成本。

中國製造業產業鏈條完備、基礎雄厚，汽車製造部分領域關鍵零組件、核心技術自主可控，產品品質不斷躍上新台階，自主品牌市場占有率明顯提高。與此同時，新能源汽車行業成為當前中國產業轉型升級的重點領域，上半年產量大幅增長35％，新能源汽車出口量增至2.6倍，占整體汽車出口的25％，出口產品高端化、智慧化、綠色化趨勢更加凸出。