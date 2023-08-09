美國德州婦女佩姬．瓊斯（Peggy Jones）日前在住家除草時，一條蛇突然掉到她手上，下一秒老鷹也加入戰局。

世事難預料，有些巧合令人難以置信。美國德州日前發生一樁離奇攻擊事件，一名婦女正在屋外修剪草坪時，突然間一條蛇從天而降，緊緊纏住她的手臂，正當她試圖擺脫時，一隻老鷹竟撲了過來，拚命想把蛇叼走，這場「血腥惡鬥」導致該婦女手臂嚴重受傷，目前仍在努力康復治療中。

根據美國CBS新聞報導，這起怪事發生在上月25日，當天晴空萬里，德州婦女佩姬．瓊斯（Peggy Jones）正在錫爾斯比（Silsbee）的住家除草時，天外突然飛來一條蛇，直接掉在她的手臂上。她心想，這肯定是從某隻鳥嘴裡掉出來的，不料下一秒，一隻老鷹竟朝她直撲而來。

New fear unlocked: In Silsbee, Texas, a snake fell out of the sky, landed on a woman, and then both were attacked by a hawk. pic.twitter.com/gDWbc8GAEh — The Recount (@therecount) August 8, 2023

「我試著甩動手臂，把蛇拋開，牠卻纏住我的手，」佩姬回憶道。「牠還攻擊我的臉，有幾次擊中我的眼鏡，我不停甩啊甩，牠也不斷回擊，始終纏在我手臂上。」

「然後老鷹出現了...牠抓住纏繞在我手臂上的蛇，試圖把蛇叼走，連同我的手臂一起。」佩姬驚恐表示，由於老鷹第一時間無法搶走蛇，於是牠不斷來回俯衝出擊，三方爆發一場血腥搏鬥。最後，老鷹終於成功了，把精疲力盡的蛇叼走，此時佩姬的手臂已被鷹爪狠狠撕裂，臉上也佈滿瘀青、渾身是血，被家人送往醫院救治。

Texas woman seriously injured after hawk drops snake on her https://t.co/eFpgzynD8c — BBC News (World) (@BBCWorld) August 9, 2023

佩姬表示，由於無法確認蛇的種類，醫生給她注射了抗生素，而過去這半個月來，她夜夜難以成眠，不斷反覆做著惡夢，重回當時情景，「這個經歷我永遠忘不了。」

老鷹是一種掠食性鳥類，擁有鋒利的喙和爪子，以及動物界最佳的視力，當牠發現獵物時，會從高處俯衝下來，時速可達241公里以上，通常以老鼠、兔子、鳥類和蛇為獵食目標。