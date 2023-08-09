俄羅斯獨立媒體 Meduza的報導，自7月底以來，已有30多起的徵兵站遭破壞，戰爭研究所(ISW)在7 月 31日也提到此事。俄羅斯官方本來沒有對此類事件有說明，但是最近俄羅斯總檢察長辦公室，間接承認徵兵站一直遭到縱火。他們稱烏克蘭正在以電話詐騙的卑鄙手段，唆使俄羅斯老年人去焚燒徵兵辦公室。

商業內幕(BusinessInsider)報導，7月19日，俄羅斯國會通過「上調徵兵年齡」，所有兵種類別的徵召年齡限制皆提高5歲，這意味著70歲以下都有機會接受徵召。也正是在7月底，各地徵兵處發生了一系列縱火襲擊事件，數量多達36起以上(原話是「3打以上」)。

俄羅斯總檢察長辦公室稱，這烏克蘭發動的電話詐騙恐怖攻擊，他們冒充警察或銀行員工，騙取老人的財務資料，並且說，如果要保住你們的身家，就要去燒毀或是破壞徵兵中心。

詐騙者首先會冒充銀行員工或俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員，威脅他們已經侵奪了偷了他們的錢，而且直接揚言要傷害長者的親友。

In the city of Ulan-Ude, Siberia, people have are setting fire to military registration and enlistment offices. pic.twitter.com/ZUnNZjOv1N — Doug Aoki (@Nantanreikan) August 4, 2023

俄羅斯總檢察長辦公室表示，詐騙者隨後要求老人去放火焚燒軍事、交通或銀行機構，才能阻止悲劇的發生。許多因縱火而被捕的俄羅斯人表示，他們之所以犯下這些行為，是因為他們相信這樣做正在幫助俄羅斯。

整個指控聽起來很荒唐，而且也沒有提出所謂電話詐騙計劃的證據，至於烏克蘭，尚未對這些指控做出回應。

其實，俄羅斯徵兵處遭到攻擊與破壞，始於去年中旬的第一次擴大徵兵，當時造成30萬名成年男子的逃亡潮，另外就是徵兵處遭到破壞，甚至直接槍殺了徵兵處人員。

上星期，一名 66 歲的雜貨店老員工，被攝影機拍到使用燃燒彈縱火焚燒聖彼得堡的一個徵兵站， 隨後被捕。