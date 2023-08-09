花蓮縣文化局今年首次邀請喜劇表演團體「面白大丈夫」，在一年一度的太平洋左岸藝術季上，演出「職男人生」，如欲觀賞的民眾可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢票券。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣一年一度的太平洋左岸藝術季如火如荼展開，今年首次邀請當代頗具影響力的喜劇表演團體「面白大丈夫」到花蓮演出，票券開賣便受到劇迷熱情搶購，目前已銷售9成，屆時演員將以滑稽生動的表演展現「職男人生」，如欲觀賞的民眾可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢剩餘票券。

花蓮縣文化局表示，面白大丈夫劇團自2019年成立，策畫「職男人生」系列舞台劇，至今己製作10集，每年巡演北中南，迄今累計超過400場演出、高達20萬人次進劇場觀賞，是當代具影響力的喜劇表演團體。

文化局介紹面白大丈夫劇團時說，該團日文名稱為「おもしろいだいじょうぶ」，意旨「有趣，沒問題」之意，4名團員董軒、耿賢、阿量及木森，在劇團成立前為上班族，一邊工作、一邊演出，憑著對表演藝術的熱愛，各自耕耘喜劇演出長達10年經驗，而後一起合作，自編、自導、自演，策畫「職男人生」系列舞台劇，且作品連續2年榮獲OPENTIX熱銷節目，曾受彰化藝術節、屏東表演廳、雲林的雲泰表演廳邀請演出。

文化局也說明該劇團爆紅原因，在後疫情時代進展下，網路資訊量爆炸，工作型態轉變，社會職場生存不易，而面白大丈夫卻在緊張的生活下，以漫才喜劇幽默方式呈現職場和生活，傳遞大眾正面能量，並與時俱進利用新傳媒如臉書、IG、YouTube等，吸引初次看戲的人走進劇場觀賞表演，推動表演藝術普及化及培植藝文人口。

文化局說，該劇團本月19日下午將在文化局演藝廳演出，帶來「職男人生」系列創作第一號作品《職男人生2 -搞笑重啟》，以職場小人物為題，分為6個段子，有漫才、短劇及影音串聯整齣戲劇，希望能讓花蓮民眾從創作源頭欣賞這部暢銷的節目。