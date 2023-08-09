有些星座總是魅力四射，無論走到哪都是焦點，身邊愛慕者自然也很多。《搜狐網》近日分享3個最容易被暗戀的星座女，她們待人善良，而且又很體貼，擁有與生俱來的魅力，甚至從小就是萬人迷。

▎天秤座

天秤女人緣非常好，從小就是萬人迷，再加上能言善道，成為許多人心中最完美的星座，由於具有獨特魅力，無意中收穫很多暗戀者，而且總是給人高攀不起的感覺，認為她們太優秀，有的男性只會把這份愛放在心裡，在旁邊默默的關注。

▎巨蟹座

巨蟹女個性善良，包容心極大，遇到事情時懂得換位思考，對身邊的人體貼，不知不覺讓人喜歡，但她們從未察覺，甚至覺得沒人喜歡自己，面對愛情都比較被動，雖然行事低調，但溫暖的性格，總是能成為群體中的焦點，有一種與生俱來的吸引力。

▎金牛座

金牛女性格憨厚老實，做事總是勤勤懇懇，對每一件事都腳踏實地，也因為這樣溫柔的特質，成為吸引人的魅力，金牛女平時不善言詞，不過看在愛慕者眼裡，反而是可愛的一點，金牛女面對感情也較被動，有了暗戀的對象從不表白，總是默默守在對方身邊。