台中市政府斥資19億元興建大台中轉運中心，近來工地主結構出現很多獨立柱引發討論。交通局長葉昭甫表示，「易利柱」優化工法，採一體成形的柱主筋及螺旋箍筋結構，因應台灣位處地震帶的耐震強度，是台中市首例使用「易利柱」的公共工程，希望讓大台中轉運中心成為台中的指標工程。

葉昭甫指出，台中市規畫水湳、烏日、豐原、台中等4大轉運中心，市長盧秀燕上任後編列預算，並陸續開工3處轉運中心，其中豐原轉運中心已完工啟用，水湳、大台中兩處轉運中心正興建中，大台中轉運中心是振興舊城區的重要大眾運輸交通引擎，去年6月開工，預計2025年下半年完工啟用。

重量級的交通建設使用非傳統工法，「易利柱」施工過程引發討論，葉昭甫表示，台灣位處地震帶，相關建築物耐震規範也日益精進，大台中轉運中心因主結構多為獨立柱設計，施工廠商為此提出「易利柱」優化工法，以提升柱體耐震強度及結構品質，這種工法採用一體成形的柱主筋及螺旋箍筋結構，並使用CO2冷焊的方式加以固定，以確保結構穩固及提升韌性。

葉昭甫指出，「易利柱」相關作業均於加工廠內組裝完成，可大幅減少組裝誤差及縮短施工時程，在現場施作階段，需使用大型吊車進行吊裝，並以金屬斜撐加以穩固，使柱體保持筆直在日後結構體施作上能更加精準，交通局緊盯公共工程耐震強度及施工品質，目前「易利柱」優化工法已在7月完成施作。

交通局補充，大台中轉運中心規畫為地下3層及地上2層構造物，地下3層作為停車空間，將停車需求內部化，地上1層為轉運中心，提高市區公車與鐵路轉乘的便利性，地上2層則為人工平台，營造行人友善空間，大台中轉運中心未來啟用後將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車，讓台中交通在舊城區轉運都能接駁順利。