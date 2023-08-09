明海法師帶領「慈韵佛教人文關懷協會」團隊，9日前往雲林監獄舉行「佛曲傳唱系列講座」，共有183名受刑人參與此次音樂講座，明海法師開創「音樂弘揚佛法」，以自彈自唱方式帶唱佛經的另類弘法，被稱為「佛教界費玉清」，透過音樂讓受刑人輕鬆感受佛法理念，幫助大家靜心改過、重新面對人生。

明海法師改編蕭煌奇「你是我的眼」、姜育恆「再回首」、鄧麗君「甜蜜蜜」等膾炙人口歌曲，將佛學理念融入其中，9日音樂講座中，熟悉旋律響起，明海法師用輕柔歌聲開唱，馬上引起受刑人共鳴，大家自然而然跟唱起來，每曲唱罷，法師即解說歌曲意涵，寓教於樂，也讓佛學更貼近生活。

明海法師表示，用音樂傳唱佛曲的目的，是希望大眾能用最簡單輕鬆的心情，接受佛教洗禮，從音樂中找尋佛法的快樂，更容易的認識佛教經義，每一首佛唱都有其深義，希望眾生能用心體會，改變心境清淨內心，進而提升人生的境界。

受刑人說，在獄中思過，內心有時無法安靜下來，有人抄寫佛經、勤練書法，以此來清除心中雜念，佛曲傳唱講座結合大家熟悉的歌曲，聽起來沒有壓力，讓人感到身心靈被解放，雖然無法馬上頓悟，但只要善念存在心中，便隨時有機會生根發芽，對於日後的人生有很大幫助。

雲林監獄副典獄長林景裕指出，明海法師足跡遍及國內外13個國家，到監獄辦理心靈講座、佛法座談已超過600場。非常感謝明海法師及其團隊精彩演出，透過宗教力量幫助受刑人靜心改過，也希望社會各界能多給予受刑人關懷，幫助他們順利復歸社會。