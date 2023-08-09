在戰火中，堅持交響樂團排練，是一件多麼不容易的事情。烏克蘭國家交響樂團首席指揮佛洛迪米爾．希連科（Volodymyr Sirenko）表示，在烏俄戰爭期間，排練仍繼續，也會舉辦音樂會，「我們有時會在排練中途遇上空襲警報，這時要先躲防空洞，然後再回來工作。」

佛洛迪米爾表示，在戰爭時期堅持演奏排練，是維護烏克蘭精神，也是為和平而演，「在戰爭下，人們更需要音樂，子彈不會分你是音樂家還是觀眾，大家都是冒一樣的風險進音樂廳，所有的音樂家、作曲家都很感謝還有機會能演奏，更感謝觀眾願意來聽。」

在戰爭期間，以基輔為基地的烏克蘭國家交響樂團，近期也開始國際巡演，陸續到了威尼斯、維也納等地演出，也即將在9月來台，這是樂團首度來台演出。

佛洛迪米爾表示，戰爭讓來台灣的路途變得非常遙遠，「我們要搭好幾天的巴士，中間還要停下來住宿，才能到維也納搭飛機，但是這趟台灣行，我們已做好全面準備。」

即將同行的烏克蘭鋼琴家安東尼．貝里舍夫斯基（Antonii Baryshevskyi），是魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍，他表示，烏俄戰爭可說是他音樂生涯中最大的挑戰，「我們每天都在經歷戰爭，這是無法迴避的現實問題，我有很深的感觸，但希望能和更多人分享烏克蘭美麗的文化。」

佛洛迪米爾表示，他知道台灣地區和亞洲有很多傑出的音樂家，「我看見很多很勤奮努力的音樂家，也很羨慕有這樣的環境，上台演出現在對我而言，可說是人生使命，觀眾聽音樂會時，可以直接地和烏克蘭交流。」

烏克蘭國家交響樂團首度來台，共準備了兩套曲目，包括烏克蘭作曲家馬克西姆．別列佐夫斯基的G大調第二號交響曲，貝多芬的第四號鋼琴協奏曲，西貝流士的第一號交響曲。

另一套曲目是蕭邦第一號鋼琴協奏曲，李斯特的《馬澤帕》交響詩，以及烏克蘭作曲家里亞托申斯基的交響敘事曲《格拉奇娜》。演出將於9月11日在台中國家歌劇院大劇院、9月12日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月13日在台北國家音樂廳登場。