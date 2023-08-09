遠傳同時公布第三季財測，營收為230.7億元，相較去年同期成長4.1%、EBITDA為79.3億元年增3.0%，稅後淨利26.6億元、每股稅後純益(EPS)0.82元，年增9.6%。

合計前三季財測營收670.7億元，年增3.5%，稅後淨利81.8億元，每股稅後純益2.51元，年增達15.8%。

至於第四季財測目標，預定11月董事會通過後公布。

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