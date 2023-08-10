樂天啦啦隊女神林襄以甜美外貌和火辣身材擁有超高人氣，感情生活也備受關注，9日被周刊爆料與樂天桃猿球員馬傑森秘戀，兩人不但手牽手約會，更一同到女方家中過夜，讓眾多粉絲心碎。本報翻出林襄兩年前專訪，她就曾透露最喜歡的樂天球員就是馬傑森，還大讚馬傑森有3個特質讓她十分欣賞。

馬傑森2020年在第一輪第5順位被指名加入樂天桃猿，現年21歲的他是外界矚目的棒球新星，近期人氣水漲船高的林襄2021年10月接受專訪，被問到最喜歡的樂天球員，就表示是馬傑森和邱丹，「我有一次跟他們工作，發現他們都比我小，原本以為球員年紀都比我大，結果發現他們年紀比較小又這麼有能力、表現很好，而且他們都是原住民，我喜歡那種五官很深邃原住民的長相。」

而被問到理想型，林襄當時開出三項條件，「我喜歡有點頹廢的那種，有點黑眼圈、有點鬍渣，感覺上很有才華，但個性要有上進心，能帶著我往上的人，所以通常年紀要比我大一點。」被問到男生做什麼會覺得貼心，林襄也說，會記得她說過的話的男生很加分，感覺有在認真聽。

雖然馬傑森不走頹廢風，年紀也比較小，但在運動表現上相當出色，2018年參加棒球聯賽就拿下最佳十人獎的「三壘手獎項」，2020年也榮獲最佳十人游擊手，或許憑藉他對棒球的熱誠與實力擄獲了林襄的芳心。

樂天桃猿馬傑森（圖／鄧心瑜攝）

雖然球團傳出有禁愛令，不過目前林襄工作不受影響，9日晚間仍照樣上場應援，明天也將出席戀愛實境節目記者會，而未來動向究竟如何，外界都在關注。