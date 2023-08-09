國道1號五楊高架北向41.7公里林口路段，有輛黑色奧迪A6汽車的駕駛疑似因開啟「駕駛輔助系統」，導致未注意前方車況，竟從後方追撞停在路旁的緩撞車，導致奧迪A6車頭全毀，所幸現場無人傷亡，不過詳細肇事原因仍有待釐清。

當時高速公路局委外施工廠商的緩撞車，停靠在國道1號五楊高架北向41.7公里林口路段內側的高乘載車道，協助前方移動性清掃作業工程後方警戒，48歲許姓男子駕駛黑色奧迪A6汽車行經該處時，疑似因未注意車前狀況追撞緩撞車，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，許男幸運保住性命，自行脫困後拒絕送醫。

國道警察局獲報後，立即派員趕赴現場處理，現場3車道，占用內側高乘載及內側車道處理，後方回堵約3公里，事故現場今日下午3時36分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警察局呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。