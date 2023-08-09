南拳媽媽宇豪（前排左起）、Lara和張傑（後）為了錄製〈你的步頻〉當起空中飛人。（翰森娛樂提供）

南拳媽媽張傑（左起）、詹宇豪和Lara推出新歌〈你的步頻〉。（翰森娛樂提供）

南拳媽媽推出全新單曲〈你的步頻〉，該曲由成員宇豪擔任詞、曲創作，他這5年來經歷家人、愛貓離世，藉由這份思念譜下了動人心懸的詞曲。提到單曲製作的困難度，他吐露，為了這首歌大家都成了「空中飛人」，開玩笑表示「花費最多的就是機票錢！」

南拳媽媽成員中，目前Lara定居上海，宇豪與張傑則是台北、昆山兩地跑，宇豪笑說，「錄製這首新歌過程，最坎坷的就是『交通』了」，他表示「常常因為這首歌，少了和聲、或少了樂器，就要直接東奔西跑。」

而宇豪號稱娛樂圈中有名的「馬拉松大神」，全馬成績為3小時5分，他坦言新歌就是為了跑者而寫，步頻設定為180最佳步頻，可讓跑友跟著節奏邊跑邊聽，「有次在臉書看到跑友的伴侶過世，拿著愛人照片跑進終點的畫面令人難忘。」透露將原本較為陽光的跑步歌詞，改成較為悲傷的感覺。

宇豪希望透過歌曲「跑進」每個歌迷心中，完成一場「愛情馬拉松」，新歌找來張傑負責編曲，楊瑞代幫忙錄音及混音，南拳一、二代大結合完成此曲，卻獨缺彈頭宋健彰，引發歌迷好奇，對此，彈頭表示，「很好阿..我們都是南拳媽媽，他們新歌真的很好聽，真的讚！」

此外，南拳媽媽宇豪、Lara、張傑的首輪巡迴演唱會也將正式開唱，並於8月24日杭州站首度演繹〈你的步頻〉。這次巡演將造訪溫州、西安、深圳、廣州、長沙、福州等城市，南拳媽媽也許願希望明年有機會能回到台灣，和久違的歌迷朋友見面。