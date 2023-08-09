NB品牌雙A公布7月營收，宏碁(2353)公布2023年7月份單月合併營收為新台幣177.23億元，年增1.5%，為今年以來，單月營收年增首度轉正；累積前七月合併營收為新台幣1284.14億元，年減23.6%。華碩(2357)7月集團營收為376億，年增2%，亦為今年以來，單月營收年增首度轉正；累計前7月營收為2647億元，年減12.4%。