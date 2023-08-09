2大NB品牌廠單月營收，均已出現年增轉正。

而在宏碁方面，7月單月營收亮點包括:Vero環保產品7月營收年增138.2%，Chromebook7月營收年增58.3%，宏碁智新公司7月營收年增22.5%，聯永基公司7月營收年增1630.4%，Servex（馬來西亞）7月營收年增33.4%，Bluechip Infotech公司7月營收年增20.0%。

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