亨泰光表示，7月合併營收創歷年同期新高，且較上月份大幅成長約57%，主要在於時序進入暑假OK鏡驗配旺季，許多家長開始安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及近視防控治療，加上台灣及大陸通路效益逐步顯現，7月份台灣地區OK鏡銷售較上月大增約44%，且較去年同期成長約26%；而在中國大陸市場方面，7月份中國大陸代理商訂單亦明顯回溫，較上月成長約102%，以目前訂單出貨狀況來看，公司持續看好暑假學童OK鏡驗配商機，第三季旺季銷售業績可期。

亨泰光表示，公司目前是台灣OK鏡品牌龍頭廠商，在眼科診所通路銷售排名第一名，市占率達五成以上，由於OK鏡屬於第三等級醫療器材，在台灣需取得衛生福利部食品藥物管理署(簡稱TFDA)所核發的醫療器材產品註冊證才能進行產品推廣，屬於寡占市場產品，公司目前是台灣市場上擁有最多OK鏡產品製造許可證的公司，未來隨眼科診所通路效益及產品佈局完整，台灣銷售業績可望持續成長。

在中國大陸市場方面，根據統計預估，目前中國大陸9-18歲學齡及青少年近視人口超過一億人，而OK鏡滲透率仍不到2%，市場發展潛力相當可觀，公司分別於2011年及2019年布局2張大陸OK鏡產品註冊證照後，透過總代理於醫院通路銷售OK鏡，提供學齡兒童及青少年更完整有保障的驗配服務，公司目前在中國大陸OK鏡的市場占有率約有10%以上。

亨泰光表示，子公司杭州博士頓光學日前已展開自製OK鏡的取證作業，未來主攻OK鏡國產市場，除提高中國大陸OK鏡產品線的完整度外，並可望進一步提升市場占有率，預估杭州博士頓光學將於明年上半年取得OK鏡產品註冊，並規劃產品上市時間。