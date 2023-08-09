雲林縣小一新生人數逐年下降，112學年度比去年又少288人，總數為4447人，雲林縣府維持只要1人成班原則，不過許多縣市今年大幅度裁併校。雲林縣長張麗善表示，近年很多家長再遠也載孩子去上學，也是一個風氣的轉變，未來小校是否繼續維持，尊重家長意見。

雲林縣近3年小一新生數為4705人、4614人、4447人，今年的九年級生人數為6051人。

縣府統計，上學年（111學年度）全縣6班以下小校是105所，占全縣近7成；若以學生數計算，100人以下學校有89所。

教育部2017年公告「1人成班」政策，但國中小教育屬於地方自治事項，今年高雄、彰化傳出國小裁併校。雲林縣維持教育部公告事項，但新生兒愈來愈少是不爭事實，未來是否裁併校，縣長張麗善首次表示「尊重家長意見」。

張麗善表示，每個孩子有受教權，縣府支持教育部原則，不過現在看到家長對於孩子有很大期望，怕孩子沒競爭力，再遠也會載孩子去上學，這也是一個風氣的轉變，所以有些國小分校人數持續萎縮。

她說，如果家長同意縣府做進一步的方案，校園沒有學生上學，縣府也會有活化方案，這些都尊重家長意見，也參考社區意見，重點是如何讓孩子有適合的成長空間和學習環境。

教育處長邱孝文表示，少子化趨勢下，雲林縣仍遵守國教法規定有一名學生就讀就不得裁撤，這是縣府在有限財政資源下給教育的最大資源，讓每個學校發揮力量落實在每一個學生上。

他表示，雲林縣現在及未來作法是一個學校若有2個班級沒有學生就讀改為分校，若分校只剩2個年級就改為分班，漸進式讓學校自然轉型或作其他用途，教育處一定會讓校舍空間做最有效的使用，不會荒廢資源。

邱孝文說，學生到比較大的學校有群體互動，對未來人際關係培養是重要的，這部分會跟學生家長、在地民眾溝通凝聚共識。