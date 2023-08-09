台中市豐原近期出現一面大型看板，內文寫著「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，引發熱議。前立委郭正亮指出，這個氛圍到12月會遍地開花，對綠營選情會造成影響，黨的人設就是抗中，做不到兩岸對話，「民進黨怎麼去辯？」

台中市豐原大道上近日出現大型看板，內文「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，白底黑字相當簡單，但「不准」二字則用紅字強調，最下方則署名「豐田里長劉瑞銓的真心話」。國民黨籍里長劉瑞銓受訪時說，是要表達自己認為「和平很重要」的看法。

郭正亮今(9日)在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》談及總統選情，郭提到該看板，「這個氛圍到12月會遍地開花」，還有「下架民進黨，兩岸沒戰爭」之類的標語會到處都是，不只是看板還有各種布條等等。

郭正亮也斷言，「當然有用！民進黨怎麼去辯？」因為民進黨目前對兩岸的舉措只有備戰 ，沒有其他措施，民進黨稱「備戰可以避戰」，但被問到要怎麼避戰，就回答「備戰」，這邏輯不是很奇怪嗎？

郭正亮表示，避戰就是要兩岸對話交流，但民進黨做不到，且民進黨的角色設定就是抗中，支持者也都是抗中，所以這個題目民進黨無法回答。

郭正亮也預告，到時候一定鋪天蓋地都是這種話題，因為「戰爭與和平」就是今年選舉的主軸、是最有感的議題，其他議題則是民眾生活沒有變好，但這些每次選舉都會有。

對於民進黨總統參選人賴清德的選情，郭正亮也分析，若不是因為戰爭與和平的議題，賴的年輕選民不可能上不去，民進黨又不是沒有在經營這一塊。