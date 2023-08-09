以紙張說故事，偶偶偶劇團今年紐約市國際偶戲藝穗節（International Puppet Fringe Festival NYC）邀請，將自即日起至8月12日連續4天在曼哈頓下東區的克萊門特文化中心（The Clemente Cultural Center）戶外廣場演出經典劇碼《紙要和你在一起》，8月13日則接續在紐約皇后區法拉盛文藝中心（Flushing Town Hall）舉辦工作坊及演出。

團長孫成傑表示，他們花6年時間鑽研紙的材質，以表現單一素材創作的極致，經過無數次反覆排練，在未經「加工」處理的情況下，將平面的紙轉化成立體的人物與佈景，讓觀眾隨著演員的扮演與操作，徜徉在想像與感動的世界中。

《紙》劇的道具及戲偶皆以紙張進行，以生動的戲偶引領觀眾進入故事，並藉由紙張的易塑性及柔軟度，以裁切、捲曲、拼貼等方式，變出栩栩如生的帆船、螃蟹、章魚及貓頭鷹等戲偶。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，紐約市國際偶戲藝穗節是致力於偶戲的國際藝術節慶，在中心推介下，首次有台灣團隊參加，將與加拿大、巴西、阿根廷、智利、古巴、香港、以色列、印度及紐西蘭等國的偶戲團同台演出。

此外，已有40多年歷史的法拉盛文藝中心長期致力將世界的藝術帶到社區，此次在疫情後重啟邀請台灣表演節目，特別在演出前安排工作坊，歡迎不同年齡層的觀眾可透過紙張，創作專屬自己的迷你表演。

值得一提的是，這是偶偶偶劇團首次赴美，在全球表演藝術經歷疫情、現正復甦之際，能獲邀到美國紐約演出，對劇團來說意義重大。他期待能把好作品帶給更多觀眾，並與各國的表演藝術工作者交流，為劇團帶來更多刺激與活力。